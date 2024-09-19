Политические партии не могут договориться по трём законопроектам

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Правящая партия Сила народа и оппозиционная Демократическая партия Тобуро, составляющая парламентское большинство, не могут согласовать позиции по трём спорным законопроектам. Один из них предусматривает независимое расследование подозрений в отношении первой леди Ким Гон Хи. Её подозревают в причастности к незаконным финансовым операциям с целью повышения цен на акции Deutsch Motors, автосалона BMW в РК, и вмешательстве в выборы в Национальное собрание в апреле прошлого года. Второй законопроект предусматривает расследование в отношении администрации президента, которую подозревают во вмешательстве в расследование гибели в июле 2023 года солдата морской пехоты с целью снять подозрения в отношении офицера высокого ранга, который считается ответственным за гибель солдата. Третий законопроект обязывает государство оказывать финансовую поддержку жителям крупных городов и провинций. Действующий закон возлагает эту ответственность на местные органы власти. Оппозиция намерена вынести три законопроекта на голосование в конце этой недели. Правящая партия обещает бойкотировать голосование.