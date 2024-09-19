РК и Чехия укрепят стратегическое партнёрство

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РК и Чехия будут сотрудничать в проектировании и строительстве ядерных реакторов, если южнокорейский консорциум будет выбран для реализации проекта строительства АЭС в Чехии. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 19 сентября в Пражском Граде на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом. «Атомная электростанция «Дукованы» станет важной вехой в экономическом развитии и энергетическом сотрудничестве двух стран, ещё больше укрепив стратегическое партнёрство»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Со своей стороны, Пётр Павел выразил желание добиться высокого уровня локализации в проекте атомной электростанции для стимулирования чешской промышленности и создания новых рабочих мест. Проект строительства АЭС столкнулся с юридическими проблемами, поскольку американская компания Westinghouse Electric заявила, что конструкции южнокорейских реакторов основаны на её технологиях. Президент РК заявил по этому поводу, что Сеул и Вашингтон решат проблему прав интеллектуальной собственности. Подводя итоги саммита с президентом Чехии, Юн Сок Ёль отметил, что стороны договорились расширять сотрудничество в различных областях, включая передовые технологии, энергетическую безопасность, реагирование на изменение климата, а также биотехнологии, цифровые технологии и транспорт.