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Политика

РК и Чехия укрепят стратегическое партнёрство

Write: 2024-09-20 07:37:31Update: 2024-09-20 07:41:30

РК и Чехия укрепят стратегическое партнёрство

Photo : YONHAP News

РК и Чехия будут сотрудничать в проектировании и строительстве ядерных реакторов, если южнокорейский консорциум  будет выбран для реализации проекта строительства АЭС в Чехии.  Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 19 сентября в Пражском Граде на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом. «Атомная электростанция «Дукованы» станет важной вехой в экономическом развитии и энергетическом сотрудничестве двух стран, ещё больше укрепив стратегическое партнёрство»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Со своей стороны, Пётр Павел выразил желание добиться высокого уровня локализации в проекте атомной электростанции для стимулирования чешской промышленности и создания новых рабочих мест. Проект строительства АЭС  столкнулся с юридическими проблемами, поскольку американская компания Westinghouse Electric заявила, что конструкции южнокорейских реакторов основаны на её технологиях. Президент РК заявил по этому поводу, что Сеул и Вашингтон решат проблему прав интеллектуальной собственности. Подводя итоги саммита с президентом Чехии, Юн Сок Ёль отметил, что стороны договорились расширять сотрудничество в различных областях, включая передовые технологии, энергетическую безопасность, реагирование на изменение климата, а также биотехнологии, цифровые технологии и транспорт. 
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