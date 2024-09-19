США ввели санкции против пяти юрлиц и физлица из России и КНДР

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19 сентября правительство США включило в санкционный список пять юридических и одно физическое лицо из России, Южной Осетии и Северной Кореи, помогающих Северной Корее получить доступ к международной финансовой системе. Как сообщили в управлении по контролю за иностранными активами министерства финансов США, под санкции попали две северокорейские финансовые организации – Внешнеторговый банк и Банковская корпорация «Квансон», банк МРБ, зарегистрированный в Южной Осетии, Тимер Банк, дочерняя структура корпорации «Ростех» и российская компания «Стройтренд». Под ограничения попал также вице-президент банка ЦМР Дмитрий Никулин. Некоторые счета Северной Кореи в банке МРБ использовались для оплаты экспорта топлива из России в Северную Корею,- сообщили в министерстве финансов США. Введение санкций разрушает сети, которые способствуют финансированию северокорейских программ создания ядерного и ракетного оружия.