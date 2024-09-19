Официальный Сеул против пересмотра северокорейской политики

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Администрация президента РК категорически против пересмотра нынешней северокорейской политики, к которому призывает бывший президент страны Мун Чжэ Ин. Об этом заявил представитель администрации президента, сопровождающий главу государства в поездке в Чехию. Мирная инициатива предыдущего правительства, ориентированная на диалог, «нереалистична». Администрация Мун Чжэ Ина не смогла эффективно реализовать меры по обеспечению мира на Корейском полуострове, уделяя первостепенное внимание переговорам с северокорейским лидером Ким Чон Ыном и настаивая на объявлении официального окончания Корейской войны 1950-53 годов, которая закончилась перемирием,- подчеркнул представитель президентской администрации. Он подверг критике предыдущее правительство за то, что оно не приложило усилий для сдерживания угроз Северной Кореи, неправильно развернуло систему противоракетной обороны THAAD и уделило мало внимания созданию расширенного сдерживания в координации с США. «Достижение мира только посредством диалога с Северной Кореей нереально»,- добавил представитель администрации.