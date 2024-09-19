Делегация минобороны Вьетнама посетила КНДР

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18 сентября замминистра национальной обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиен встретился в Пхеньяне с заместителем министра обороны КНДР Ким Мин Сопом. Как отмечено в сообщении, опубликованном 20 сентября на сайте минобороны Вьетнама, стороны договорились укреплять сотрудничество в военной области, включая проведение учений, оказание медицинской помощи и охрану границ. Кроме того, достигнута договорённость сотрудничать в сферах оборонной промышленности, обмена военными технологиями, информацией и результатами исследований, а также обмена делегациями и сотрудничества на многосторонних форумах. 19 сентября вьетнамскую делегацию принял министр обороны КНДР Кан Сун Нам. После отмены карантинных ограничений Северная Корея постепенно расширяет международное сотрудничество. Ранее в этом месяце заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Сан Гиль посетил Ханой, где провёл переговоры с министром иностранных дел Буи Тхань Соном.