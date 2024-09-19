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Политика

Мун Чжэ Ин: Ситуация в РК - худшая после Корейской войны

Write: 2024-09-20 14:58:47Update: 2024-09-20 14:59:32

Мун Чжэ Ин: Ситуация в РК - худшая после Корейской войны

Photo : YONHAP News

Политика правительства Юн Сок Ёля в отношении Северной Кореи «свела на нет усилия предыдущих правительств, которые призывали к объединению Кореи посредством диалога». Об этом заявил бывший президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 20 сентября на «Чоннамской мирной конференции» в Мокпо провинции Чолла-Намдо. Она была посвящена шестой годовщине Пхеньянской совместной декларации от 19 сентября. Нынешнее правительство выступает  за «мир через силу, отказалось от диалога и фактически добивается объединения посредством поглощения». «Мы не должны отодвигаться на второй план при принятии решения о нашем будущем» и «не должны допустить, чтобы ситуация на Корейском полуострове колебалась в зависимости от интересов соседних держав». «Если мы будем игнорировать диалог, как сейчас, и настаивать на конфронтационном курсе, мы совершим ошибку и останется только разводить руками и ждать, когда возобновится диалог между Северной Кореей и США»,- отметил Мун Чжэ Ин. Обратившись к  Северной Корее, он заявил: «Безрассудно и опасно возвращаться в прошлое, цепляясь за ядерное оружие и призывая к конфронтации». Он призвал Пхеньян вернуться к диалогу как можно скорее. 
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