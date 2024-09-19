Тайфун «Пуласан» движется к Корейскому полуострову

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Тайфун «Пуласан», 14-й по счёту с начала года, 19 сентября вышел на сушу в районе Шанхая. Максимальная сила ветра в его эпицентре достигла 23 метров в секунду. Ожидается, что он сделает разворот в сторону Корейского полуострова и во второй половине дня 21 сентября подойдёт к побережью провинции Чолла-Намдо. Однако ожидается, что по пути он потеряет силу и превратится в тропический, а затем во внетропический циклон. Резкое изменение курса было вызвано притоком холодного воздуха с северо-запада, что иногда случается осенью. Даже если «Пуласан» превратится в умеренный циклон, ожидается, что он принесёт много водяного пара и обильные осадки на Корейский полуостров, столкнувшись с холодным воздухом. Ожидаемое количество осадков составит до 300 миллиметров в уезде Ёндон-гун провинции Канвондо, до 200 миллиметров в Пусане и провинции Кёнсан-Намдо, а также до 150 миллиметров в других местах, включая столичный регион. Интенсивность осадков может достичь 50 миллиметров в час.