Лидеры Quad осудили запуски северокорейских ракет

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Лидеры стран-членов Quad - президент США Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе - приняли совместное заявление по итогам своего четвёртого саммита. Он завершился 21 сентября в Уилмингтоне штата Делавэр. «Мы осуждаем дестабилизирующие запуски баллистических ракет Северной Кореей и её стремление к созданию ядерного оружия в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Запуски ракет представляют серьёзную угрозу миру и стабильности в регионе»,- говорится в заявлении. Участники саммита призвали Северную Корею соблюдать все свои обязательства в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, воздерживаться от провокаций и вести предметный диалог. Они подчеркнули необходимость предотвращения любого распространения ядерных и ракетных технологий, связанных с Северной Кореей, выразили обеспокоенность вредоносной киберактивностью Пхеньяна. Лидеры четырёх стран подчеркнули важность соблюдения санкций против Пхеньяна.