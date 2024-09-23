Саммит РК, США и Японии может пройти до конца года

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Трёхсторонний южнокорейско-американо-японский саммит может состояться до конца этого года. Тем более, что договорённость об этом была заключена на аналогичном саммите в Кэмп-Дэвиде в прошлом году, Об этом заявил 23 сентября в интервью агентству Ёнхап начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Син Вон Сик. Он отметил, что саммит может быть организован как в рамках какого-либо многостороннего мероприятия, так и отдельно. Вероятность его проведения в обозримом будущем очень велика,- подчеркнул Син Вон Сик. Он выразил уверенность в том, что три страны разделяют общую точку зрения на необходимость укрепления сотрудничества в сфере безопасности. Он также не исключил возможности проведения Пхеньяном седьмого ядерного испытания в преддверии президентских выборов в США, либо сразу после них. Северная готова технически к их проведению в любое время,- подчеркнул Син Вон Сик.