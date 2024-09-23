К 2072 году население РК сократится до 36 млн человек

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Согласно прогнозам, население РК, составляющее в настоящее время 52 млн человек, к 2072 году сократится до 36 млн человек. По численности населения РК займёт 59-е место в мире, что на 30 позиций ниже, чем сейчас. Об этом говорится в аналитическом докладе, опубликованном 23 сентября национальным статистическим управлением РК. К 2072 году возраст 47,7% населения страны превысит 65 лет. РК займёт по этому показатель третье место в мире после Гонконга (58,5%) и Пуэрто-Рико (50,8%). Ожидается, что темпы роста населения продолжат снижаться. В текущем году они составят 0,07%, в 2050 году снизятся до -0,82%, а в 2072 году до -1,31%. Ожидается, что доля трудоспособных граждан в численности населения сократится с 70,2% в этом году до 51,9% в 2050 году, и до 45,8% в 2072 году. Число иждивенцев на 100 трудоспособных жителей страны, которое составляет в этом году 42,5 человека, в 2072 году увеличится до 118,5 человек. Средний возраст южнокорейцев, который в этом году составляет 46,1 года, в 2072 году составит 63,4 года.