Цены производителей упали в августе на 0,1%

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Цены на сельскохозяйственную, лесную и рыбную продукцию, особенно на овощи, увеличились в августе в РК из-за рекордной жары. Однако, благодаря стабилизации цен на промышленную продукцию, цены производителей в целом продемонстрировали небольшое снижение. Индекс цен производителей, объявленный Банком Кореи 24 сентября, составил 119,41 пункта, что на 0,1% меньше, чем в июле. Однако в годовом исчислении цены производителей выросли на 1,6%. Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства подорожала по сравнению с прошлым месяцем на 5,3%. При этом продукция сельского хозяйства подорожала на 7%, а продукция животноводства - на 4,2%. Затраты на электроэнергию, газ, воду и переработку отходов выросли на 1,2%, а стоимость газа для населения - на 7,3%. С другой стороны, цены производителей промышленной продукции упали на 0,8%. Цены на уголь и нефтепродукты понизились на 4%, а на первичную металлопродукцию - на 1,5%, благодаря снижению цен на нефть. Сфера услуг сохранила уровень цен предыдущего месяца.