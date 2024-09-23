РК, США и Япония продолжат трёхстороннее сотрудничество

Photo : KBS News

Сотрудничество РК, США и Японии в противостоянии провокациям Северной Кореи останется неизменным. Данную точку зрения разделили министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Ёко Камикава. Они встретились 23 сентября в Нью-Йорке. Как отметил Чо Тхэ Ёль, нынешняя встреча является свидетельством «приверженности трёх стран непоколебимому сотрудничеству на фоне важных политических событий». Впервые за 27 лет РК, США и Япония одновременно являются членами Совета Безопасности ООН,- добавил он. Энтони Блинкен отметил, что Япония и США переживают переходный период, но трёхстороннее сотрудничество не должно зависеть от изменений политической конъюнктуры. Как отметила Ёко Камикава, в условиях, когда международный порядок сталкивается с серьёзными проблемами, стратегическое сотрудничество трёх стран становится важным как никогда.