Юн Сок Ёль: Отказ от воссоединения Кореи «неконституционен»

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Отказ от цели воссоединения Кореи и поддержка идеи двух Корей, живущих как отдельные государства, являются «неконституционными». Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 24 сентября на заседании кабинета министров. Таким образом он прокомментировал предложение Им Чжон Сока, бывшего главы администрации президента Мун Чжэ Ина, отказаться от цели воссоединения. «Я не могу понять, как люди, которые посвятили всю свою жизнь движению за воссоединение и заявляли, что воссоединение - цель их жизни, внезапно изменили свою позицию»,- отметил глава государства. «Отказ от цели воссоединения усилит напряжённость на Корейском полуострове и конфронтацию между двумя Кореями, что приведёт к дополнительным проблемам в сфере безопасности»,- добавил он. Идея двух мирных корейских государств нереалистична, учитывая враждебную позицию Северной Кореи и её постоянные угрозы в адрес Юга. В этой связи правительство сохранит приверженность достижению воссоединения на основе либеральной демократии, то есть, достижение «истинного мира, построенного на сильной власти и принципах, а не на пустых словах»,- подчеркнул Юн Сок Ёль.