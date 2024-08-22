ADB сохранил прогнозы роста экономики РК на 2024 и 2025 годы

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Азиатский банк развития (ADB) сохранил прогнозы роста южнокорейской экономики на этот год на уровне 2,5%, а на 2025 год – 2,3%. Как сообщили 25 сентября в министерстве планирования и финансов РК, прогноз на текущий год соответствует прогнозам Международного валютного фонда и Банка Кореи. Правительство РК и Организация экономического сотрудничества и развития считают, что экономика РК возрастёт в этом году на 2,6%. Что касается инфляции, то, по мнению экспертов ADB, она составит в этом году 2,5%, а в следующем году сократится до 2%. Прогноз экономического роста для Азиатско-Тихоокеанского региона составил на этот год 5%, а на следующий год - 4,9%. В качестве факторов риска, которые могут оказать негативное влияние на экономический рост в регионе, названы возможная политика протекционизма в торговле вследствие смены власти в США, напряжённость на Ближнем Востоке, спад на рынке недвижимости Китая и изменения климата.