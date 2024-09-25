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Корея: Юг-Север

Пхеньян против захода в РК атомной подлодки США

Write: 2024-09-25 14:35:31Update: 2024-09-25 14:44:55

Пхеньян против захода в РК атомной подлодки США

Photo : YONHAP News

Северная Корея выступила против захода в южнокорейский порт американской атомной подводной лодки, пообещав «непрерывно и безгранично» укреплять сдерживающий ядерный потенциал. В заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, опубликованном 24 сентября агентством ЦТАК, говорится, что прибытие атомной подлодки Vermont в Пусан – очередная попытка Вашингтона продемонстрировать свою силу. Однако такая демонстрация «ничего не изменит», поскольку ни один из портов на Корейском полуострове не является безопасным для американских войск. Более того, «никакие подводные лодки никогда не могут быть объектом страха для северокорейской армии». Пхеньян будет «безгранично» укреплять средства сдерживания ядерной войны,- говорится в заявлении. Американская атомная подлодка Vermont водоизмещением 7.800 тонн вошла в порт Пусан 23 сентября, чтобы пополнить запасы и предоставить отдых членам экипажа.
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