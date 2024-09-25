В августе мобильность населения РК самая низкая с 1976 года

По данным национального статистического управления, опубликованным 25 сентября, в августе место жительства сменили 511 тысяч жителей РК. Это на 0,4% меньше, чем за тот же период прошлого года, а также самый низкий показатель за август с 1976 года. Мобильность населения сокращается в связи с процессом старения общества, а также снижением потребности в смене жилья в условиях развития транспортной системы и технологий связи. Коэффициент мобильности – число переселяющихся в расчёте на 100 человек населения - составил 11,8. Это самый низкий показатель с момента начала сбора статистических данных в 2000 году. Чистый отток населения произошёл из 12 провинций и городов центрального подчинения. В частности, население Сеула сократилось на 3.848 человек. Одновременно население провинции Кёнгидо, прилегающей к Сеулу, увеличилось на 6.324 человека, а в городе Инчхоне - на 1.785 человек.