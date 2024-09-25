Рождаемость в РК в июле увеличилась на 7,9%

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По данным национального статистического управления, в июле в РК появился на свет 20.601 ребёнок, что на 7,9% больше, чем в том же месяце прошлого года. Это максимальный показатель за июль с 2007 года. Эксперты связывают рост рождаемости с ростом количества пар, зарегистрировавших брак в 2022-2023 годах. Тем не менее за первые семь месяцев текущего года в стране родились 137.913 детей, что на 1,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее число ожидаемых рождений у женщины в течение её жизни, достиг во втором квартале текущего года рекордно низкого уровня 0,71. Он намного ниже 2,1, необходимых для поддержания стабильной численности населения без иммиграции. В июле зарегистрировано 18.811 браков, что на 32,9% больше, чем в том же месяце прошлого года. В ближайшем будущем это может положительно сказаться на уровне рождаемости. В июле зарегистрировано 7.939 разводов, что на 5,9% больше, чем год назад. В том же месяце умерли 28.240 южнокорейцев, что на 0,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Смертность превышает рождаемость с ноября 2019 года.