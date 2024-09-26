Чо Тхэ Ёль: СБ ООН ограничен в решении мировых проблем

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Совет Безопасности ООН ограничен в решении мировых проблем. Об этом заявил министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль, выступая на открытой дискуссии на тему «Лидерство ради мира», состоявшейся 25 сентября в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил необходимость активизации усилий по устранению причин региональных и глобальных конфликтов. Многие из сегодняшних гуманитарных проблем, начиная от нищеты и кризиса беженцев, и заканчивая распределением ресурсов, связаны с безопасностью и развитием. Поэтому для устранения их причин требуется комплексный и последовательный подход, который связывает гуманитарную помощь и развитие с миром и безопасностью,- подчеркнул Чо Тхэ Ёль. Он назвал обмен оружием между Россией и КНДР, которые нарушают санкции ООН, главным примером неспособности Совета Безопасности в полной мере выполнять свои задачи. В этой ситуации возрастает роль его непостоянных членов, включая РК, которые могут содействовать диалогу между постоянными членами Совбеза ООН.