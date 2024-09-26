Доступ северокорейцев к информации – основа политики США

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Расширение доступа северокорейцев к информации – ключевой элемент политики США в отношении Пхеньяна. Об этом заявила 26 сентября спецпредставитель США по правам человека в Северной Корее Джули Тернер во время онлайн-слушаний по проблеме религиозной свободы в КНДР. Доступ к информации станет основой построения стабильного и процветающего общества на севере Корейского полуострова, в регионе и во всём мире. Напомнив о задержаниях южнокорейских миссионеров, включая Ким Чжон Ука, арестованного в Пхеньяне в 2013 году и приговорённого к пожизненным каторжным работам по обвинению в шпионаже, она отметила, что подобные примеры является «вопиющей попыткой ограничить свободу религии или убеждений, заставить людей замолчать». Устранение ограничений на свободу вероисповедания является «фундаментальным» шагом на пути к обеспечению безопасности в регионе,- подчеркнула Тернер. Она в очередной раз отметила заинтересованность США в возобновлении диалога с Севером по «любому вопросу без предварительных условий», включая права человека.