Samsung C&T не будет выплачивать Elliott просроченные проценты

Суд Центрального округа Сеула отклонил иск, поданный американским хедж-фондом Elliott к компании Samsung C&T с требование выплатить порядка 20 млн долларов просроченных процентов, возникших в результате слияния двух подразделений Samsung в 2015 году. Elliott, которому принадлежало 7% акций Samsung C&T, выступил против слияния фирмы с Cheil Industries, сославшись на несправедливые условия, которые, по его словам, значительно недооценили компанию и интересы инвесторов. Спорное слияние состоялось при поддержке государственного пенсионного фонда. Elliott, воспользовалась правом оценки, потребовала, чтобы Samsung C&T выкупила свою долю. Дело было передано в суд, когда обе стороны не смогли достичь согласованной цены за акцию. Соглашение было достигнуто в 2022 году, но в прошлом году американский хедж-фонд подал иск, требуя выплаты просроченных процентов. В судебном решении говорится, что просроченные проценты не были частью согласованной суммы.