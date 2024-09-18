Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

В августе в РК увеличились производство и потребление

Write: 2024-09-30 10:17:27Update: 2024-09-30 10:19:18

В августе в РК увеличились производство и потребление

Photo : YONHAP News

Производственные показатели в августе в РК улучшились впервые после трёхмесячного сокращения. Как сообщили 30 сентября в национальном статистическом управлении, рост промышленного производства составил в августе 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост производства в обрабатывающей промышленности составил за тот же период 4,1%, в автомобильной - 22,7%, а в полупроводниковой - 6%. Производство в сфере услуг выросло на 0,2%, объём оптовой и розничной торговли - на 3%, а гостиничного и ресторанного бизнеса - на 4,4%. Розничные продажи увеличились на 1,7%. При этом продажи товаров длительного пользования, таких как легковые автомобили, возросли на 1,2%, а товаров недлительного пользования, включая продукты питания и напитки, на 2,7%. Инвестиции в производственные мощности снизились на 5,4%, а объём строительства на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >