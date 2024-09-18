В августе в РК увеличились производство и потребление

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Производственные показатели в августе в РК улучшились впервые после трёхмесячного сокращения. Как сообщили 30 сентября в национальном статистическом управлении, рост промышленного производства составил в августе 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост производства в обрабатывающей промышленности составил за тот же период 4,1%, в автомобильной - 22,7%, а в полупроводниковой - 6%. Производство в сфере услуг выросло на 0,2%, объём оптовой и розничной торговли - на 3%, а гостиничного и ресторанного бизнеса - на 4,4%. Розничные продажи увеличились на 1,7%. При этом продажи товаров длительного пользования, таких как легковые автомобили, возросли на 1,2%, а товаров недлительного пользования, включая продукты питания и напитки, на 2,7%. Инвестиции в производственные мощности снизились на 5,4%, а объём строительства на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.