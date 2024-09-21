РК стремится к роли «глобального ключевого государства»

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В соответствии с нынешним внешнеполитическим курсом, РК стремится стать «глобальным ключевым государством», выступая в качестве «посредника, сторонника и инициатора» глобального мира. Об этом заявил министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль, выступая 27 сентября на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В качестве непостоянного члена Совета Безопасности на период 2024-2025 годов РК сосредоточится на усилиях по поддержанию мира и будет стремиться помочь Глобальному Югу достичь целей устойчивого развития. Многосторонность - это не устаревшая концепция, а «единственный путь вперёд», подчеркнул глава южнокорейского МИД. Коснувшись доктрины воссоединения Кореи, которую выдвинул южнокорейский президент Юн Сок Ёль, он назвал её путём к «свободному, мирному и демократическому» Корейскому полуострову. Сеул стремится работать вместе с мировым сообществом, чтобы направить Северную Корею к принятию правильных решений,- отметил Чо Тхэ Ёль.