Realmeter: Рейтинг президента РК минимальный с 2022 года

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Лишь 25,8% граждан РК положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны. Это самый низкий уровень поддержки с момента его вступления в должность в 2022 году. 70,8% южнокорейцев оценивают деятельность президента отрицательно. Таковы результаты опроса 2.507 взрослых жителей страны, проведённого с 23 по 27 сентября агентством Realmeter. Положительная оценка сократилась на 4,5%, а отрицательная выросла на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей. Рейтинг неодобрения впервые превысил 70%. Погрешность при обработке данных может составить ±2,0% при уровне достоверности 95%. По результатам отдельного опроса 1.003 взрослых жителей страны, проведённого 26-27 сентября, рейтинг правящей партии Сила народа составил 29,9%, а крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро 43,2%. Правящая партия потеряла 5,3%, а оппозиционная приобрела 4,0% голосов по сравнению с предыдущим опросом. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Дополнительная информация представлена на веб-сайте национального комитета по изучению общественного мнения.