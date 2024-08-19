В ноябре в Перу может пройти саммит РК и Китая

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РК и Китай будут продолжать проведение встреч на различных уровнях в рамках многосторонних форумов. Соответствующая договорённость достигнута в ходе встречи министров иностранных дел РК и Китая Чо Тхэ Ёля и Ван И, состоявшейся 28 сентября в Нью-Йорке в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министры договорились, в частности, прилагать усилия для организации саммитов между президентом РК Юн Сок Ёлем и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Перу в ноябре, и саммита АТЭС, который состоится в следующем году в южнокорейском городе Кёнчжу. Чо Тхэ Ёль призвал Китай играть «конструктивную роль» в решении ядерной и ракетной проблем Северной Кореи, подчеркнув важность переговоров на высоком уровне между РК и Китаем. Ван И подчеркнул, что сохранение мира и стабильности на Корейском полуострове отвечает «общим интересам», отметив, что Китай продолжит содействовать мирным переговорам и играть конструктивную роль в достижении стабильности в регионе.