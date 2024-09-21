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Политика

В РК появится новый орган по проблеме медицинских кадров

Write: 2024-09-30 12:01:55Update: 2024-09-30 12:16:16

В РК появится новый орган по проблеме медицинских кадров

Photo : YONHAP News

При президентском комитете по медицинской реформе решено создать новый орган, который будет заниматься оценкой проблемы нехватки врачей в условиях затянувшейся забастовки. Об этом сообщил 29 сентября агентству Ёнхап представитель администрации президента. Он напомнил, что с 20 февраля около 120 тысяч врачей-интернов покинули рабочие места в знак протеста против плана правительства увеличить ежегодный приём в медицинские вузы на 2 тысячи человек. Для оценки необходимого количества работников здравоохранения в перспективе орган будет анализировать такие данные как количество выпускников медицинских вузов, демографические данные населения и статистику медицинского страхования. Он будет состоять из подкомитетов, в каждом из которых будут работать 10–15 экспертов по вопросам здравоохранения, включая врачей, медсестёр, стоматологов и специалистов по традиционной корейской медицине. Правительство  предоставит большую часть прав на формирование групп экспертов частному сектору и группам врачей. 
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