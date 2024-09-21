РК и Словакия приняли заявление о стратегическом партнёрстве

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РК и Словакия приняли совместное заявление о формировании стратегического партнёрства, охватывающего сотрудничество в сферах безопасности, обороны, экономики, торговли, энергетики и технологий. Президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Словакии Роберт Фицо подписали 30 сентября в Сеуле меморандум о взаимопонимании в вопросах всеобъемлющего энергетического сотрудничества. Оно охватывает безуглеродные источники энергии, включая ядерную энергию, возобновляемые источники энергии и водород. В Словакии имеются пять ядерных реакторов, которые вырабатывают половину электроэнергии, потребляемой в стране. Ещё один реактор находится в стадии строительства. Планируется построить также новый атомный энергоблок мощностью до 1.200 мегаватт на АЭС Ясловске Богунице в западном регионе страны. Сеул проявляет интерес к данному проекту. Подписан также меморандум о взаимопонимании по рамочной программе содействия торговле и инвестициям. Двусторонний товарооборот составил в прошлом году около 4 миллиардов долларов.