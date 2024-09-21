Hyundai Motor выпустила стомиллионный автомобиль

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Компания Hyundai Motor преодолела важный рубеж в своей истории, выпустив стомиллионный автомобиль. Церемония в ознаменование этого события состоялась 30 сентября на заводе Hyundai Motor в Ульсане, где в 1975 году был выпущен первый полностью отечественный легковой автомобиль Pony. Стомиллионный автомобиль – модель Ioniq 5 - сошёл с конвейера окончательной проверки в центре отгрузки завода во время церемонии. «Достижение совокупного производства в 100 миллионов автомобилей - значимая веха, которая стала возможна благодаря нашим клиентам по всему миру, которые выбрали и поддерживали Hyundai Motor с самого начала»,- сказал президент и генеральный директор Hyundai Motor Чан Чжэ Хун, выступая на церемонии. Завод в Ульсане, начавший работу в 1968 году, имеет важное историческое значение как место зарождения корейской автомобильной промышленности.