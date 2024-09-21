В Сеуле обсудили приближение тайфуна «Кратон»

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29 сентября министр административного управления и безопасности РК Ли Сан Мин провёл совещание глав правительственных учреждений, которые занимаются вопросами безопасности и чрезвычайных ситуаций. Участники совещания рассмотрели меры безопасности, поскольку тайфун Кратон, как ожидается, затронет на этой неделе остров Чечжудо и другие южные регионы страны, а также провинцию Канвондо на северо-востоке. По данным Корейской метеорологической администрации, тайфун, скорее всего, пройдёт 2 октября через северные районы Тайваня с максимальной скоростью ветра 37 метров в секунду, а на следующий день окажет влияние на южные районы РК. Местным органам власти дано указание заранее определить уязвимые районы и при необходимости эвакуировать жителей. Местные жители должны обладать информацией о погоде и воздерживаться от выхода на улицу, когда их район находится под влиянием тайфуна.