Применение ядерного оружия будет означать конец режима КНДР

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Северокорейский режим окажется уничтожен, если Пхеньян попытается применить ядерное оружие. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 1 октября на церемонии по случаю Дня вооружённых сил. Она состоялась на авиабазе в Соннаме провинции Кёнгидо. «Наши военные немедленно ответят на провокации Северной Кореи, применив все свои боевые возможности в альянсе с США»,- отметил глава государства. Он особо подчеркнул, что ответ будет «решительным и подавляющим». «История доказала, что единственный способ сохранить мир - это укрепить нашу мощь, чтобы враг не посмел бросить нам вызов»,- добавил Юн Сок Ёль. Он призвал Пхеньян избавиться от заблуждений, что ядерное оружие гарантирует его безопасность. Недавно созданное стратегическое командование, которое объединит передовые оборонительные возможности южнокорейских вооружённых сил с американскими, станет ключевым подразделением, которое защищает страну и её народ от угроз со стороны Северной Кореи,- подчеркнул президент. В церемонии приняли участие около пяти тысяч военнослужащих и 340 единиц военной техники, включая баллистические ракеты «Хёнму» класса «земля-земля», самоходные гаубицы K9 и четвероногие роботы.