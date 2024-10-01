В РК образовано стратегическое командование

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С 1 октября в РК действует стратегическое командование, основной задачей которого является сдерживание ядерной и ракетной угроз со стороны Северной Кореи. Церемония его запуска состоялась накануне на плацу столичного командования обороны в сеульском административном округе Кванак-ку. Выступая на церемонии, министр обороны Ким Ён Хён подчеркнул, что создание стратегического командования является воплощением твёрдого намерения вооружённых сил РК активно осуществлять принцип «мир через силу», основой которого является сильная национальная оборона. Основной задачей стратегического командования является управление стратегическими видами вооружений, включая баллистические ракеты класса «Хёнму», истребители и подводные лодки. Оно координирует деятельность ключевых компонентов трёхосной системы реагирования: ответного и превентивного удара (Kill Chain), противоракетной и противовоздушной обороны (KAMD) и массированного наказания и возмездия (KMPR). Стратегическое командование развивает интеграцию ядерных и обычных вооружений в рамках альянса РК и США. Им будет руководить генерал-лейтенант Чин Ён Сын из 39-й воздушной армии.