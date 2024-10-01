РК, США и Япония будут бороться с кибердеятельностью Пхеньяна

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РК, США и Япония совместно выявят силы, стоящие за незаконной кибердеятельностью Пхеньяна. Соответствующая договорённость достигнута в ходе заседания трёхсторонней консультативной группы высокого уровня по кибербезопасности, состоявшегося 30 сентября в формате видеоконференции. В нём приняли участие заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента РК Ван Юн Чжон, заместитель советника президента США Энн Нойбергер и заместитель главы секретариата национальной безопасности Японии Кейичи Итикава. Участники заседания согласились с тем, что незаконная кибердеятельность, которая служит источником средств для северокорейских программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет, становится всё более изощрённой. Также было отмечено, что биржа транзакций с виртуальными активами, включая активы РК, США и Японии, всё чаще становится объектом атак Севера. По итогам заседания было решено усилить сдерживание незаконной кибердеятельности Северной Кореи.