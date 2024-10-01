Экспорт РК увеличился в сентябре на 7,5%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 1 октября, южнокорейский экспорт составил в сентябре 58 млрд 770 млн долларов, увеличившись на 7,5% в годовом исчислении. Рост экспорта продолжается 12 месяцев подряд. При этом увеличились продажи 6 из 15 основных статей экспорта: полупроводников, устройств беспроводной связи, компьютеров, автомобилей, морских судов и продукции биомедицинской промышленности. Экспорт в прошлом месяце оказался максимальным за любой сентябрь в истории отечественной внешней торговли. Среднедневная сумма экспорта с учётом рабочих дней составила 2 млрд 940 млн долларов, что также является рекордным показателем. Импорт составил в прошлом месяце 52 млрд 120 млн долларов, увеличившись на 2,2% в годовом исчислении. Таким образом, в торговом балансе страны отмечен профицит в размере 6 млрд 650 млн долларов. Профицит торгового баланса фиксируется 16 месяцев подряд с июля прошлого года.