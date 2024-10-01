Ким Сон: КНДР не откажется от статуса ядерного государства

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Северная Корея не вернётся в прошлое и не откажется от статуса ядерного государства. Кроме того, она не будет ни с кем торговаться по поводу своего «законного права на самооборону». Об этом заявил посол КНДР при ООН Ким Сон, выступая 30 сентября на общей дискуссии в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Независимо от того, кто находится у власти в США, мы будем иметь дело не с какой-либо администрацией, а с национальной сущностью этой страны. Аналогично, любая администрация США должна будет иметь дело с Корейской Народно-Демократической Республикой»,- подчеркнул Ким Сон. Что касается консультативной группы по ядерной безопасности, созданной Сеулом и Вашингтоном для противодействия ядерной угрозе Пхеньяна, то это «не более чем попытка США и других стран использовать ядерное оружие против Северной Кореи». В такой ситуации для Пхеньяна крайне важно сохранять сильную власть, «с помощью которой можно гарантировать реализацию суверенных прав и защищать интересы безопасности КНДР»,- подчеркнул северокорейский дипломат.