Сеул внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке

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Правительство РК внимательно отслеживает влияние обострения ситуации на Ближнем Востоке на финансовые рынки и реальный сектор экономики страны. При необходимости будут приняты оперативные меры в координации с другими ведомствами. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок, выступая 2 октября на заседании министров экономического блока. Он подчеркнул, что напряжённость в регионе резко возросла после ракетной атаки Ирана на Израиль утром 2 октября, что привело к волатильности на глобальных фондовых рынках и росту цен на нефть. Чхве Сан Мок также отметил, что впервые за последние три с половиной года инфляция снизилась до однопроцентного диапазона. Однако сохраняются риски, связанные с колебаниями цен на нефть и ростом стоимости сельскохозяйственной продукции из-за неблагоприятных погодных условий. Чхве Сан Мок подчеркнул, что экономика страны продолжает восстанавливаться, благодаря сильному экспорту, однако внутренний спрос остаётся слабым, а темпы восстановления различаются в зависимости от секторов экономики. Особенно заметным является восстановление инвестиций в производственные мощности, в то время как слабые показатели в строительной отрасли продолжают сдерживать рост.