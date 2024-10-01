Samsung сократит персонал своих филиалов за рубежом

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Компания Samsung Electronics планирует уволить тысячи сотрудников своих филиалов в Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии в рамках глобальной программы сокращения персонала. Об этом 1 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. По данным одного из них, сотрудники нескольких подразделений в сингапурском офисе Samsung уже уведомлены о планах компании на закрытых встречах с руководством и отделом кадров. Другие источники сообщили, что подобные меры будут приняты и в остальных международных филиалах компании. Samsung Electronics подтвердила факт регулярной корректировки численности персонала за рубежом с целью повышения эффективности деятельности. В компании подчеркнули отсутствие конкретных целевых показателей. Между тем Samsung Electronics уже уволила около 10% сотрудников филиалов в Индии и некоторых странах Южной Америки. Ожидается, что сокращения могут затронуть порядка 10% общей численности зарубежного персонала компании, насчитывающей 147 тысяч сотрудников.