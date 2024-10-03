МИД РФ: Военный альянс США и РК вырос до «ядерного» уровня

В условиях, когда военный альянс между США и РК вырос до «ядерного» уровня, и это признаётся южнокорейской администрацией, ни о какой «денуклеаризации» не может идти и речи. Об этом говорится в сообщении для СМИ, опубликованном 2 октября министерством иностранных дел России. Вашингтон и Сеул на протяжении долгого времени последовательно выстраивают схемы совместного применения американского стратегического потенциала против КНДР, вместе с Токио занимаются укреплением тройственного союза с приданием ему функций, аналогичных НАТО. Именно эти шаги ведут к росту напряжённости на Корейском полуострове, создают реальную угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии. Построение «треугольника» США, РК и Японии, их «ядерные игры» начались задолго до того, как Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. В связи с этим заявления о том, что росийско-северокорейское сотрудничество якобы угрожает кому-то, не выдерживают критики,- говорится в сообщении российского МИД.