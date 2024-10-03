Пианист Им Юн Чхан – лауреат премии Gramophone Classical Music Award

Photo : YONHAP News

20-летний южнокорейский пианист Им Юн Чхан стал обладателем престижной британской премии Gramophone Classical Music Award в категории фортепиано. Он удостоен награды за альбом «Шопен: Этюды». Кроме того, он получил награду «Молодой артист года». Gramophone Classical Music Award, учреждённая в 1977 году, является одной из самых значимых наград, присуждаемых в индустрии классической звукозаписи. Её часто рассматривают как эквивалент американской премии Грэмми, а также называют «Оскаром для классической музыки». Им Юн Чхан стал первым южнокорейцем, получившим награду в категории фортепиано. Однако ранее его соотечественники получали награды в других категориях. Скрипачка Чон Гён Хва была удостоена награды дважды - в 1990 и 1994 годах, а виолончелистка Хан На Чхан - в 2003 году. Им Юн Чхан обрёл международную известность в 2022 году, когда завоевал главный приз на Международном конкурсе пианистов имени Вана Клиберна, став самым молодым победителем этого международного конкурса.