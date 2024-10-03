Хан Док Су: РК завершит все запланированные реформы

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Правительство РК продолжит стимулировать высокотехнологичные отрасли и завершит все запланированные реформы, открыв тем самым эпоху национальной интеграции. Об этом заявил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 3 октября на церемонии по случаю Дня образования корейской нации. Она состоялась в Культурном центре имени короля Сэчжона Великого в Сеуле. Правительство заложит основу для создания здорового и процветающего будущего для следующих поколений, сделает всё возможное для дальнейшего развития уже достигнутого и устранения выявленных недостатков,- отметил Хан Док Су. Будут активно реализовываться четыре основные реформы - пенсионная, медицинская, образовательная и трудовая, которые являются ключом к развитой национальной конкурентоспособности. Конституционные ценности свободы, демократии и процветания будут находиться под надёжной защитой, а РК станет страной, где каждый может жить хорошо,- подчеркнул глава правительства.