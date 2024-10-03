Президент РК посетит Филиппины, Сингапур и Лаос

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В период с 6 по 11 октября президент РК Юн Сок Ёль посетит три страны Юго-Восточной Азии - Филиппины, Сингапур и Лаос, где он примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и проведёт двусторонние переговоры. Как сообщили в администрации президента, 6-7 октября южнокорейский лидер нанесёт государственный визит на Филиппины, где состоятся переговоры с президентом страны Фердинандом Маркосом-младшим. Будут обсуждаться вопросы расширении экономического сотрудничества в областях цепочек поставок, энергетики, обороны и рыбной промышленности. На 8 октября запланированы переговоры с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом. Лидеры двух стран обсудят пути расширения сотрудничества в областях искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также энергетики, биотехнологий и цепочек поставок стратегических товаров. 10 октября Юн Сок Ёль примет участие в саммитах АСЕАН и АСЕАН плюс три с участием РК, Китая и Японии. Он проведёт также восемь двусторонних саммитов. РК поднимет отношения с АСЕАН до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства. Сеул и Токио ведут работу по организации первого саммита южнокорейского лидера с новым премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Лаосе в рамках саммитов АСЕАН. 11 октября Юн Сок Ёль примет участие в Восточноазиатском саммите. В нём участвуют 18 стран, включая 10 стран-членов АСЕАН, РК, США, Россия, Китай, Индия, Япония, Австралия и Новая Зеландия. В тот же день глава государства вернётся в Сеул.