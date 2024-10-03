Прибыль финансовых холдингов РК выросла

Согласно предварительным данным, в период с января по июнь совокупная чистая прибыль десяти крупнейших финансовых холдингов РК - KB, Shinhan, Hana, Woori, Nonghyup, DGB, BNK, JB, Korea Investment и Meritz - составила 14 трлн 55 млрд вон (10 млрд 700 млн долларов). Это на 3,3%, больше, чем за аналогичный период прошлого года,- сообщили 4 октября в Комитете финансового контроля. Прибыли от страховой деятельности возросли на 13,3%, но от банковской деятельности понизились на 5%, от финансовых инвестиций на 27,7%. Самым высоким стал чистый доход от банков, который составил 54,5% общей суммы прибылей, в то время как доходы от страхования и финансовых вложений составили по 15,3%, а остальные доходы 10,4% от общей суммы. Основные управленческие показатели, в том числе коэффициент достаточности капитала, находятся на хорошем уровне, но следует обратить внимание на управление устойчивостью активов в связи с ростом проблемных кредитов.