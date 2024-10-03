Виктор Чха: США никогда не откажутся от цели денуклеаризации

Правительство США «никогда не откажется от цели денуклеаризации Корейского полуострова и никогда не признает, что денуклеаризация невозможна». Об этом заявил директор Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Виктор Чха. Данное заявление прозвучало на фоне опасений, что цель денуклеаризации может быть ослаблена, поскольку повсеместно выдвигаются аргументы в пользу контроля и сокращения ядерного оружия, а не полной денуклеаризации Северной Кореи. Администрация Джо Байдена готова вступить в диалог с Пхеньяном, и цель диалога будет направлена на денуклеаризацию, даже если контекст будет другим,- подчеркнул Виктор Чха. До президентских выборов в США остался ровно месяц. Если будет избрана Камала Харрис от Демократической партии, то, скорее всего, нынешняя политика в отношении Корейского полуострова будет продолжена. Если президентом станет республиканец Дональд Трамп, есть вероятность возобновления контактов между США и Северной Кореей.