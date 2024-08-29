РК и США договорились о расходах на оборону

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3 октября РК и США утвердили в Сеуле текст 12-го соглашения о специальных мерах, которое определяет доли сторон в расходах на содержание американских военнослужащих, размещённых на Корейском полуострове. Оно рассчитано на период с 2026 по 2030 год. Стороны договорились ежегодно увеличивать размер взноса. В первый год его действия вклад южнокорейской стороны составит 1 млрд 519 млн 200 тыс. вон (1 млн. 136 тыс. долларов), что на 8,3% больше, чем в предыдущем году. Далее взнос будет ежегодно увеличиваться на уровень инфляции, но не более чем на 5%. В новом соглашении указано, что средства, выделяемые Сеулом, могут быть использованы исключительно на обслуживание и ремонт американской военной техники, используемой на территории РК. Ранее часть средств можно было использовать для поддержки техники за пределами РК, что вызывало опасения по поводу нецелевого использования средств. Переговоры по тексту нового соглашения начались в апреле текущего года, за год и восемь месяцев до истечения действующего документа. Прежде чем соглашение вступит в действие, оно должно быть обсуждено правительствами, одобрено президентами и ратифицировано парламентами двух стран. Ожидается, что на это уйдёт не менее двух месяцев.