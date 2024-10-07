Президент РК прибыл с госвизитом на Филиппины

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6 октября президент РК Юн Сок Ёль прибыл на Филиппины с государственным визитом, направленным на укрепление экономических и оборонных связей со странами Юго-Восточной Азии. В тот же день он посетил Мемориал филиппинских участников Корейской войны, где почтил память погибших. В боевых действиях, продолжавшихся с 1950 по 1953 год, приняли участие 7.400 филиппинских солдат. 112 из них погибли и 299 получили ранения. После посещения мемориала южнокорейский лидер встретился с соотечественниками, проживающими на Филиппинах. На 7 октября запланирован южнокорейско-филиппинский саммит. Юн Сок Ёль и Фердинанд Маркос-младший обсудят вопросы сотрудничества в цепочке поставок важнейших минералов, а также в сферах энергетики, обороны и рыбной промышленности. Филиппины богаты такими минералами как никель и кобальт. Правительство страны изучает возможность реализации программы ядерной энергетики, включая запуск законсервированного ядерного реактора. После саммита президент РК примет участие в южнокорейско-филиппинском бизнес-форуме. 8 октября Юн Сок Ёль отправится с государственным визитом в Сингапур, после чего посетит Лаос, где примет участие в серии ежегодных мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).