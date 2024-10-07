Realmeter: Рейтинг президента РК 27,9%

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27,9% граждан РК положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны. Это на 2,1% больше, чем на прошлой неделе. Таковы результаты опроса 1.504 взрослых жителей страны, проведённого агентством Realmeter с 30 сентября по 4 октября. Погрешность при обработке данных может составить ±2,5% при уровне достоверности 95%. По результатам отдельного опроса 1.004 взрослого жителя страны, проведённого 2 и 4 октября, уровень поддержки правящей партии Сила народа составил 32,7%, а крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро - 42,4%. Уровень поддержки правящей партии повысился на 2,8%, а оппозиционной понизился на 0,8%. Партию инноваций Отечество поддерживают 8,6%, Партию новых реформ - 5,1%, Прогрессивную партию - 0,5%, другие политические партии - 2,1% опрошенных. 8,6% респондентов не поддерживают ни одну партию. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Дополнительная информация на сайте Национального комитета по изучению общественного мнения.