КНДР осудила НАТО за обвинения в сотрудничестве с Россией

«Организация Североатлантического договора (НАТО) - не более чем инструмент США для ведения войны – клевещет на законное сотрудничество между независимыми суверенными государствами, искажая при этом суть украинского инцидента». Об этом говорится в заявлении неназванного представителя министерства иностранных дел Северной Кореи, опубликованном 6 октября агентством ЦТАК. На прошлой неделе НАТО опубликовала заявление с осуждением Северной Кореи и Ирана за «военную поддержку Москвы». НАТО является «продуктом гегемонистских амбиций США». «Протягивая свои щупальца к Корейскому полуострову и Азиатско-Тихоокеанскому региону, НАТО пытается найти ещё одно оправдание своему существованию». «Если НАТО продолжит попытки ущемлять достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР, слепо следуя за США, она будет нести полную ответственность за трагические последствия»,- говорится в заявлении МИД КНДР.