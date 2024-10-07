В РК продолжают сокращаться площади рисовых посевов

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Поскольку потребление риса в РК постоянно снижается, в стране уменьшаются площади рисовых посевов. Согласно результатам обследования пахотных земель за 2024 год, опубликованным 7 октября национальным статистическим управлением, общая площадь рисовых полей по стране в нынешнем году составила 697.714 гектаров, что на 1,5% меньше, чем год назад. Это самое существенное сокращение с 1965 года, когда в стране начался регулярный учёт пахотных земель. Сокращение пашни продолжается с 2013 года. Ожидается, что производство риса сократится в этом году на 1,2% по сравнению с прошлым годом и составит 3 млн 660 тыс. тонн. Однако производство риса из расчёта на 100 квадратных метров пашни увеличится на 0,2% в годовом исчислении до 524 кг. Рис является основным продуктом питания корейцев, но его потребление неуклонно снижается из-за изменений в рационе. Потребление риса на душу населения упало в прошлом году до рекордно низкого уровня в 56,4 кг. Максимальный показатель был отмечен в 1970 году, когда он составил 136,4 кг.