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РК и Филиппины установят отношения стратегического партнёрства с целью укрепления сотрудничества в сферах безопасности, экономики, энергетики и других областях. Соответствующая договорённость зафиксирована в совместной декларации, принятой 7 октября в Маниле по итогам переговоров президентов двух стран Юн Сок Ёля и Фердинанда Маркоса-младшего. Это первый вывод двусторонних связей на новый уровень после установления дипломатических отношений 75 лет назад. Два лидера договорились об укреплении сотрудничества в оборонной промышленности, включая третью фазу проекта модернизации вооружённых сил Филиппин. Кроме того, они договорились стимулировать торговлю и инвестиции, ратифицировав двустороннее соглашение о свободной торговле, подписанное в сентябре 2023 года, рассмотрели пути улучшения системы разрешений на трудоустройство для филиппинцев в РК. По окончании саммита береговые охраны двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морской безопасности. Подписаны также документы об участии южнокорейских компаний в строительстве дорожной сети на Филиппинах и проверке безопасности атомной электростанции Батаан, построенной в 1986 году, но так и не запущенной в эксплуатацию из-за проблем безопасности.