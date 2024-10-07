TikTok проверят на нарушение закона о персональных данных

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Корейский комитет по вопросам связи и телекоммуникаций намерен расследовать деятельность видеосервиса TikTok в связи с возможным нарушением законов о содействии использованию информационно-коммуникационных сетей и защите данных. Как сообщил 7 октября представитель комитета, TikTok автоматически требует от своих пользователей получать рекламу вместо того, чтобы просить у них согласие на получение такого контента. Видеосервис, принадлежащий китайской компании ByteDance, не делится полным содержанием условий обслуживания и политики конфиденциальности со своими пользователями, когда они присоединяются к платформе. Согласно закону, компании-платформы должны предоставить пользователям свободу решать, будут ли они получать маркетинговый или рекламный контент, и заранее получать согласие пользователей на отправку такого контента. Нарушители закона могут быть оштрафованы на сумму до 30 млн вон (22.300 долларов).