В 2024 году РК может достичь рекордного экспорта

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По итогам 2024 года РК может достичь рекордного экспорта. Об этом заявил 7 октября министр промышленности, торговли и энергетики Ан Док Кын в ходе парламентской проверки возглавляемого им ведомства. Он пообещал активно искать новые рынки для экспорта и импорта. Для достижения рекордных экспортных показателей будет использованы все имеющиеся средства. Правительство приложит усилия для обеспечения внедрения передовых технологий в таких отраслях как полупроводники, автомобилестроение, судостроение, искусственный интеллект и энергетика,- отметил министр. К числу основных факторов неопределённости он отнёс эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке и предстоящие президентские выборы в США. За первые восемь месяцев этого года южнокорейский экспорт вырос на 9,9% в годовом исчислении, составив 450 млрд долларов. За указанный период был зафиксирован профицит торгового баланса в размере 3 трлн 30 млрд долларов. Это более чем в три раза больше профицита в торговле за весь прошлый год.