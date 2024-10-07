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Экономика

В 2024 году РК может достичь рекордного экспорта

Write: 2024-10-07 14:47:27Update: 2024-10-07 14:48:12

В 2024 году РК может достичь рекордного экспорта

Photo : YONHAP News

По итогам 2024 года РК может достичь рекордного экспорта. Об этом заявил 7 октября министр промышленности, торговли и энергетики Ан Док Кын в ходе парламентской проверки возглавляемого им ведомства. Он пообещал активно искать новые рынки для экспорта и импорта. Для достижения рекордных экспортных показателей будет использованы все имеющиеся средства. Правительство приложит усилия для обеспечения внедрения передовых технологий в таких отраслях как полупроводники, автомобилестроение, судостроение, искусственный интеллект и энергетика,- отметил министр. К числу основных факторов неопределённости он отнёс эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке и предстоящие президентские выборы в США. За первые восемь месяцев этого года южнокорейский экспорт вырос на 9,9% в годовом исчислении, составив 450 млрд долларов. За указанный период был зафиксирован профицит торгового баланса в размере 3 трлн 30 млрд долларов. Это более чем в три раза больше профицита в торговле за весь прошлый год. 
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