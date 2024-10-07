РК выделит на промышленное развитие Филиппин 2 млрд долларов

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Правительство РК приняло решение предоставить Филиппинам 2 млрд долларов из Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). 7 октября в Маниле вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок и министр финансов Филиппин Ральф Ректо подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий реализацию двух крупных экономических проектов. Это строительство первого участка кольцевой автодороги протяжённостью 37,5 км, окружающей озеро Лагуна в окрестностях Манилы, а также благоустройство берегов озера. Стоимость проекта составит 905 млн долларов. Второй проект стоимостью 1 млрд долларов предусматривает строительство 13-километрового моста, соединяющего три центральных филиппинских острова Панай, Гимарас и Негрос. Тендер на участие в проектах будет открыт для южнокорейских компаний. В результате реализации данных проектов увеличится потенциал роста соответствующих регионов, возрастёт их туристическая привлекательность и повысится уровень жизни местного населения за счёт улучшения транспортной доступности.